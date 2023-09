Visite botanique à l’Abbaye de La Celle | Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes Place de la Celle La Celle, 22 octobre 2023, La Celle.

La Celle,Var

Nous vous invitons à une visite guidée originale de cette abbaye romane fondée au XIème, classée monument historique. Ce fut un couvent des filles des grandes familles de Provence. Durée : 1h30..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Place de la Celle

La Celle 83170 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



We invite you on an original guided tour of this Romanesque abbey, founded in the 11th century and listed as a historic monument. It was a convent for the daughters of the great families of Provence. Duration: 1h30.

Le invitamos a una original visita guiada de esta abadía románica, fundada en el siglo XI y catalogada como monumento histórico. Fue un convento para las hijas de las grandes familias de Provenza. Duración: 1h30.

Wir laden Sie zu einer originellen Führung durch diese romanische Abtei ein, die im 11. Jahrhundert gegründet wurde und unter Denkmalschutz steht. Sie war ein Kloster für die Töchter der großen Familien der Provence. Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-07-27 par Provence Verte & Verdon Tourisme