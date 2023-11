Le Toulouse de la Renaissance par la Belle Paule Place de la cathédrale Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Le Toulouse de la Renaissance par la Belle Paule

Plongez au cœur du XVIe siècle toulousain, dans les années 1570, en compagnie de Paule de Viguier, bourgeoise aisée, cultivée et auréolée de légendes. Issue d’une famille marchande ayant fait fortune grâce au commerce du Pastel, cette plante tinctoriale utilisée pour obtenir la couleur bleue, la Belle Paule, comme elle est alors surnommée, vous mènera d’hôtels particuliers en lieux de pouvoir et vous parlera commerce, culture et décadence religieuse…

Pour le confort de chacun, réservation obligatoire (places limitées)

Visite pour adultes et enfants de plus de 9 ans

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Toulouse et Epok’Tour

Place de la cathédrale 14 place Saint-Etienne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:15:00+01:00

