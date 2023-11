Toulouse au siècle des Lumières Place de la cathédrale Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse au siècle des Lumières Samedi 11 novembre, 15h00 Place de la cathédrale Réservation obligatoire (places limitées)

Découvrez le raffinement de Toulouse à la fin du XVIIIe siècle en déambulant dans les rues du quartier St Etienne : places secrètes, mode du temps, nobles familles…

Mme de Cambon, descendante de l’illustre concepteur du canal du midi, Pierre-Paul Riquet et propriétaire d’un superbe hôtel particulier dans ce magnifique quartier, vous racontera la vie quotidienne de la haute société toulousaine, agrémentée de quelques potins…

Visite pour adultes et enfants de plus de 8 ans.

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Toulouse et Epok’Tour

Place de la cathédrale 14 place Saint-Etienne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesguidesdutarn.com/visites/toulouse-au-siecle-des-lumieres/ »}]

