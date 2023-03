Atelier macramé Place de la Cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Atelier macramé Place de la Cathédrale Saint-Louis, 23 avril 2023, Versailles. Atelier macramé Dimanche 23 avril, 16h00 Place de la Cathédrale Saint-Louis Apprenez les bases de l’art des nœuds et réalisez une suspension pour plantes entièrement végétal.

Atelier réservé aux adultes

Sur le stand de Versailles Grand Parc

Inscription sur place Place de la Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 50 40 65 Place sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T16:00:00+02:00 – 2023-04-23T17:00:00+02:00

