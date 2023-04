Cache-cache grenouille Place de la Cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Cache-cache grenouille Place de la Cathédrale Saint-Louis, 22 avril 2023, Versailles. Cache-cache grenouille 22 et 23 avril Place de la Cathédrale Saint-Louis Une grenouille à retrouver et à adopter créée par Kees van Dijk, artiste peintre plasticien. Place de la Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 50 40 65 Place sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00

