Esprit Jardin 22 et 23 avril Place de la Cathédrale Saint-Louis

Depuis 15 ans, Esprit Jardin transforme le quartier Saint-Louis en une véritable cité-jardin laissant place aux pépiniéristes, exposants et ateliers pour une belle fête des plantes.

Autour de son jardin éphémère, pépiniéristes, jardiniers des espaces verts, associations et exposants délivrent leurs conseils et partagent leurs expériences. On est au printemps, idéal pour commencer ses plantations. Pour vous inspirer, le Potager du Roi, partenaire de l’évènement, ouvre ses portes en accès libre.

Une ferme pédogogique, des spectacles et d’autres animations botaniques et créatives ponctuent ces deux journées.

Tout le programme à découvrir sur www.esprit-jardin.fr

Place de la Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00