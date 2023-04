Démonstration et ateliers Place de la Cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Démonstration et ateliers Place de la Cathédrale Saint-Louis, 22 avril 2023, Versailles. Démonstration et ateliers 22 et 23 avril Place de la Cathédrale Saint-Louis Les exposants partagent leur savoir-faire à travers des dégustations et des démonstrations sur leur stand:

– Mon ardoise D’Caux, taille d’étiquettes en ardoise à 11h et 17h

– Lunasol Bijoux, bijoux en ivoire végétal

– Matthieu Bouché, vannerie

– L’Herbomobilisterie, tisanerie

– La boutique royale, épicerie fine

Les ateliers proposés par les exposants, sur leur stand:

– Jardinerie Poullain: rempotage d’herbes aromatiques

– Société d’Horticulture des Yvelines: création de compositions florales pour les enfants de 8 à 12 ans, de 11h à 12h et de 14h à 17h

– L’Institut de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement: ateliers scientifiques Place de la Cathédrale Saint-Louis 4, place Saint-Louis – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 50 40 65 Place sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00

