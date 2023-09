Visite guidée : La Renaissance, circuit généraliste Place de la cathédrale Saint-Gatien Tours, 30 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Tours devient la capitale du royaume pendant 80 ans, à partir de 1440, grâce à l’installation de Louis XI au château du Plessis-lès-Tours..

Samedi 2023-12-30 14:30:00 fin : 2023-12-30 16:00:00. 10 EUR.

Place de la cathédrale Saint-Gatien

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Under the guidance of a guide, the Tours Loire Valley Tourist Office and the city of Tours offer you a tour of the Renaissance in Tours.

Tours se convirtió en la capital del reino durante 80 años, a partir de 1440, gracias a la instalación de Luis XI en el castillo de Plessis-lès-Tours.

Tours wurde ab 1440 für 80 Jahre die Hauptstadt des Königreichs, da Ludwig XI. sich im Schloss von Plessis-lès-Tours niederließ.

