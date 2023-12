Evénement – ROUEN GIVREE – Marché de Noël Place de la Cathédrale Rouen, 23 novembre 2023, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-23

fin : 2024-01-07

Les petites cabanes blanches parées de guirlandes prennent place sur le parvis de la cathédrale du jeudi 23 novembre au dimanche 24 décembre 2023. De nombreux chalets seront présents et venus présenter des produits authentiques et de qualité. Sur le marché, l’ambiance est chaleureuse et conviviale : n’oubliez pas de goûter le fameux vin* chaud de Noël.

Horaires du marché de Noël à Rouen

Les Lundis de 14H à 20H

Du Mardi au vendredi de 11H à 20H

Les Samedis de 10H à 21H

Les Dimanches de 10H à 20H

Rouen Givrée, c’est aussi l’occasion de passer de beaux moments en famille ! Des animations gratuites pour les enfants et spectacles se dérouleront également au Refuge Givré en décembre sur la place Saint-Sever du 2 au 30 décembre. Exposition d’automates animés, village de Noël, spectacles et ateliers créatifs sont proposés aux enfants de 1 à 10 ans et plus… Toutes les animations proposées au Refuge Givré sont gratuites.

La Grande Parade de Noël aura lieu le dimanche 3 décembre.

Retrouvez également tous les Rendez-vous Givrés : un programme pour toute la famille dans les bibliothèques municipales, le conservatoire ou encore les piscines..

Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES