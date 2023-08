Course des Serveuses & Garçons de Café Place de la Cathédrale Rouen, 10 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

L’incontournable Course des Serveuses et Garçons de Café de Rouen est de retour pour sa 6e édition le dimanche 10 septembre 2023. Les Vitrines de Rouen, l’UMIH 76 ainsi que leurs nombreux partenaires vous donnent rendez-vous à 15h30 Place de la Cathédrale pour le départ de la course.

Au programme de la journée :

– 15h30 : convocation des participants et remise des tabliers et des plateaux.

– 16h00 précises : départ de la course.

– 16h30 : comptabilisation des résultats.

– 17h00 : proclamation des résultats et remise des prix.

Serveuses et serveurs, testeront leur habilité sous le signe de la bonne humeur, et dans le respect du règlement de la course !.

2023-09-10 15:30:00 fin : 2023-09-10 . .

Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The « Course des Serveuses et Garçons de Café de Rouen » is back for its 6th edition on Sunday, September 10, 2023. The Vitrines de Rouen, UMIH 76 and their many partners invite you to the start of the race at 3.30pm on Place de la Cathédrale.

Program for the day:

– 3:30 p.m.: participants are summoned and given aprons and trays.

– 4:00 p.m. sharp: start of the race.

– 4:30 pm: results are tallied.

– 5:00 p.m.: Results announced and prizes awarded.

Waiters and waitresses will test their skills in good spirits, and in compliance with the race rules!

La ineludible Carrera de Camareros y Camareras de Café de Ruán vuelve en su 6ª edición el domingo 10 de septiembre de 2023. Las Vitrinas de Rouen, la UMIH 76 y sus numerosos colaboradores le esperan a las 15:30 en la plaza de la Catedral para la salida de la carrera.

Programa del día:

– 15.30 h: los participantes están invitados a asistir y recibir sus delantales y bandejas.

– 16:00 en punto: comienzo de la carrera.

– 16:30: recuento de resultados.

– 17:00: Anuncio de los resultados y entrega de premios.

Los camareros y camareras pondrán a prueba sus habilidades con buen humor y respetando el reglamento de la carrera

Der unumgängliche « Course des Serveuse et Garçons de Café de Rouen » (Lauf der Kellnerinnen und Kellner) findet am Sonntag, dem 10. September 2023, zum sechsten Mal statt. Die Vitrines de Rouen, die UMIH 76 und ihre zahlreichen Partner laden Sie um 15:30 Uhr auf dem Place de la Cathédrale zum Start des Rennens ein.

Das Programm des Tages :

– 15.30 Uhr: Einberufung der Teilnehmer und Übergabe der Schürzen und Tabletts.

– 16.00 Uhr: Start des Rennens.

– 16.30 Uhr: Auswertung der Ergebnisse.

– 17.00 Uhr: Bekanntgabe der Ergebnisse und Preisverleihung.

Die Kellnerinnen und Kellner werden ihre Fähigkeiten unter dem Zeichen der guten Laune und unter Einhaltung der Regeln des Rennens testen!

Mise à jour le 2023-08-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche