Escape Game Urbain Place de la Cathédrale Rouen, 16 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Malette en main, découvrez une nouvelle façon d’explorer les rues de Rouen et ses trésors ! Orientation, énigmes, clés, coffres, vous avez 1h30 pour trouver la solution du mystère avant qu’il ne soit trop tard !

Conseillé à partir de 10 ans

Horaires : 14h ou 16h, durée 1h30

Points clés :

Enquêtez dans le centre historique

Insolite et ludique

Différents thèmes

Entre amis ou en famille

Dimanche 23 avril et 24 septembre : “Vikings, La relique de Loki”

Un rêve étrange vous maintient éveillé depuis plusieurs jours. Vous êtes dans Rouen, hache et bouclier en main. Vous courez, le bruit du combat tout autour de vous. Le souffle court, vous arrivez enfin à destination et ouvrez une mystérieuse boîte gravée du symbole de Loki. Cette boîte, nous l’avons trouvé et votre destin est de l’ouvrir pour en percer les secrets. Qu’aurait donc pu y enfermer le dieu de la malice ? Serez-vous de taille ?

Jeudi 18 mai : “L’anneau de Jeanne d’Arc”

Une célèbre archéologue spécialiste de Jeanne d’Arc disparaît et une étrange malette est retrouvée dans ses affaires. A-t-elle trouvé les traces d’un trésor ? Est-elle en danger ? Du bucher de Jeanne en passant par des lieux emblématiques de l’histoire de Rouen, coopérez pour faire la lumière sur cette affaire.

Dimanche 11 juin : “Sous les pavés, l’or des pirates”

François Le Clerc appelé « Jambe de bois » aurait caché sous le pavé de Rouen un trésor immense. C’est ce qu’affirme un retraité qui a retrouvé enterré dans son jardin un vieux coffre ébréché ! Une carte sans âge et du matériel ultra-fragile vous a été confié. Retrouver un trésor caché depuis 500 ans, ça ne vous fait pas peur, j’en suis sûr !

Dimanche 16 juillet : “L’hériter d’Arsène Lupin”

Vous êtes sur le piste d’un voleur autoproclamé « L’hériter d’Arsène Lupin » qui aime se faire plus malin que vous. Il enrobe sa piste d’énigmes tordues et s’amuse de vous voir lui courir après. Mais cette fois-ci c’est la bonne, nous allons résoudre l’énigme avant qu’il passe à l’action et nous pourrons le mettre une bonne fois pour toute sous les verrous. Saurez-vous réussir à arrêter celui qui se proclame l’héritier d’Arsène Lupin ?

Dimanche 6 août : “Sherlock Holmes et le masque du mal”

Une lettre avec un cachet de cire nous est parvenue. Elle porte le sceau de James Moriarty et annonce de sombres projets. Avec le soutien de Sherlock Holmes, rejoignez l’équipe du plus british des enquêteurs pour retrouver celui qui porte le masque du mal et le mettre derrière les barreaux. Serez-vous capable de déjouer un plan machiavélique ?

Dimanche 29 octobre : “Nous sachons” Thématique contemporaine / humour

Le monde est la cible d’un groupe qui contrôle tout et tout le monde. Écrire ces quelques mots, c’est déjà mettre ma vie en danger. Mais vous DEVEZ sachoir. Les quadri-colores c’est leur nom. Puissants parmis les puissants comme les couleurs primaires… Ils sont à nos trousses et n’hésiteront pas à nous faire taire… Nous devons les débusquer avant qu’ils ne nous trouvent. Méfiez-vous de tout..

2023-07-16 14:00:00 fin : 2023-07-16 15:30:00. .

Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Briefcase in hand, discover a new way to explore the streets of Rouen and its treasures! Orientation, riddles, keys, chests, you have 1h30 to find the solution to the mystery before it’s too late!

Recommended for ages 10 and up

Times : 2pm or 4pm, duration 1h30

Key points :

Investigate in the historical center

Unusual and playful

Different themes

With friends or family

Sunday April 23 and September 24: Vikings, Loki’s relic?

A strange dream has kept you awake for several days. You are in Rouen, axe and shield in hand. You run, the sound of combat all around you. Breathless, you finally reach your destination and open a mysterious box engraved with the symbol of Loki. We have found this box and it is your destiny to open it and discover its secrets. What could the god of mischief have hidden inside? Will you be able to do it?

Thursday, May 18: « Joan of Arc’s ring?

A famous archaeologist specializing in Joan of Arc disappears and a strange case is found in her belongings. Has she found traces of a treasure? Is she in danger? From Joan of Arc’s stake to the most emblematic places in Rouen’s history, work together to shed light on this case.

Sunday, June 11: « Under the cobblestones, the pirates’ gold?

François Le Clerc called « Jambe de bois » would have hidden under the pavement of Rouen an immense treasure. That’s what a retired man said when he found a chipped old chest buried in his garden! An ageless map and ultra-fragile equipment have been entrusted to you. Finding a treasure that has been hidden for 500 years doesn’t scare you, I’m sure!

Sunday, July 16: « Arsène Lupin’s heir?

You are on the trail of a self-proclaimed thief « Arsène Lupin’s heir » who likes to outsmart you. He wraps his trail in twisted riddles and enjoys watching you chase him. But this time it’s the right one, we’re going to solve the puzzle before he makes his move and we’ll be able to lock him up once and for all. Will you be able to stop the man who claims to be Arsène Lupin’s heir?

Sunday, August 6: Sherlock Holmes and the Mask of Evil

A letter with a wax seal has arrived. It bears the seal of James Moriarty and announces dark projects. With the support of Sherlock Holmes, join the team of the most British of investigators to find the one who wears the mask of evil and put him behind bars. Will you be able to foil a nefarious plan?

Sunday, October 29: « We know? Contemporary theme / humor

The world is being targeted by a group that controls everything and everyone. To write these few words is already to put my life in danger. But you MUST know. The quadri-colors is their name. Powerful among the powerful like the primary colors… They are on our tail and will not hesitate to silence us… We must flush them out before they find us. Beware of everything.

¡Con su maletín en la mano, descubra una nueva forma de explorar las calles de Rouen y sus tesoros! Orientación, acertijos, llaves, cofres, ¡tienes 1h30 para encontrar la solución al misterio antes de que sea demasiado tarde!

Recomendado a partir de 10 años

Horario: 14h o 16h, duración 1h30

Puntos clave :

Investigar en el centro histórico

Insólito y divertido

Temas variados

Con amigos o en familia

Domingo 23 de abril y 24 de septiembre: Vikingos, ¿la reliquia de Loki?

Un extraño sueño te ha mantenido despierto durante varios días. Estás en Ruán, hacha y escudo en mano. Corre con el ruido de la batalla a su alrededor. Sin aliento, finalmente llegas a tu destino y abres una misteriosa caja grabada con el símbolo de Loki. Hemos encontrado esta caja y tu destino es abrirla y descubrir sus secretos. ¿Qué podría haber encerrado en su interior el dios de las travesuras? ¿Estarás a la altura?

Jueves 18 de mayo: ¿El anillo de Juana de Arco?

Una famosa arqueóloga especializada en Juana de Arco desaparece y entre sus pertenencias se encuentra un extraño estuche. ¿Ha encontrado rastros de un tesoro? ¿Está en peligro? Desde la pira de Juana de Arco hasta los lugares más emblemáticos de la historia de Ruán, trabajen juntos para esclarecer este caso.

Domingo 11 de junio: « Bajo los adoquines, ¿el oro de los piratas?

Se dice que François Le Clerc, conocido como el « Jambe de Bois » (pata de palo), escondió un inmenso tesoro bajo los adoquines de Ruán. Eso dice un jubilado que encontró un viejo cofre desportillado enterrado en su jardín Se le ha confiado un mapa sin edad y un equipo ultrafrágil. ¡Seguro que encontrar un tesoro escondido desde hace 500 años no le asusta!

Domingo 16 de julio: ¿El heredero de Arsène Lupin?

Estás tras la pista de un ladrón autoproclamado « heredero de Arsène Lupin », al que le gusta ser más astuto que tú. Envuelve su rastro en enigmas retorcidos y disfruta viendo cómo le persigues. Pero esta vez es la buena, vamos a resolver el enigma antes de que haga su movimiento y podremos encerrarlo de una vez por todas. ¿Serás capaz de detener al hombre que dice ser el heredero de Arsène Lupin?

Domingo 6 de agosto: Sherlock Holmes y la máscara del mal

Ha llegado una carta con sello de cera. Lleva el sello de James Moriarty y anuncia oscuros planes. Con el apoyo de Sherlock Holmes, únase al equipo del más británico de los investigadores para encontrar al que lleva la máscara del mal y ponerlo entre rejas. ¿Serás capaz de frustrar un plan nefasto?

Domingo 29 de octubre: ¿Lo sabemos? Tema contemporáneo / humor

El mundo está en el punto de mira de un grupo que lo controla todo y a todos. Escribir estas pocas palabras ya es poner mi vida en peligro. Pero usted DEBE saberlo. El cuatricolor es su nombre. Poderosos entre los poderosos como los colores primarios… Nos pisan los talones y no dudarán en silenciarnos… Debemos hacerlos salir antes de que nos encuentren. Cuidado con todo.

Entdecken Sie mit dem Koffer in der Hand eine neue Art, die Straßen von Rouen und ihre Schätze zu erkunden! Orientierung, Rätsel, Schlüssel, Truhen – Sie haben 1,5 Stunden Zeit, um die Lösung des Rätsels zu finden, bevor es zu spät ist!

Empfohlen ab 10 Jahren

Unterrichtszeit: 14:00 oder 16:00 Uhr, Dauer 1,5 Stunden

Schlüsselpunkte:

Ermitteln Sie im historischen Zentrum

Ungewöhnlich und spielerisch

Verschiedene Themen

Mit Freunden oder der Familie

Sonntag, 23. April und 24. September: « Vikings, La relique de Loki » (Wikinger, Lokis Reliquie)

Ein seltsamer Traum hält Sie seit mehreren Tagen wach. Sie befinden sich in Rouen, mit Axt und Schild in der Hand. Sie rennen, um Sie herum der Lärm des Kampfes. Als Sie endlich Ihr Ziel erreicht haben, öffnen Sie eine mysteriöse Kiste, in die das Symbol von Loki eingraviert ist. Diese Kiste haben wir gefunden und es ist Ihr Schicksal, sie zu öffnen und ihre Geheimnisse zu lüften. Was könnte der Gott der Bosheit darin eingeschlossen haben? Werden Sie es schaffen?

Donnerstag, 18. Mai: « Der Ring der Jeanne d’Arc »

Eine berühmte Archäologin, die sich auf Jeanne d’Arc spezialisiert hat, verschwindet und in ihren Sachen wird ein seltsamer Koffer gefunden. Hat sie Spuren eines Schatzes gefunden? Ist sie in Gefahr? Ermittle gemeinsam mit anderen Spielern, um Licht in den Fall zu bringen.

Sonntag, 11. Juni: « Sous les pavés, l’or des pirates » (Unter dem Pflaster, das Gold der Piraten)

François Le Clerc, genannt « Jambe de bois » (Holzbein), soll unter dem Pflaster von Rouen einen riesigen Schatz versteckt haben. Das behauptet ein Rentner, der in seinem Garten eine alte, zerbrochene Truhe vergraben gefunden hat Eine alterslose Karte und ultrafragile Ausrüstung wurden Ihnen anvertraut. Einen seit 500 Jahren versteckten Schatz zu finden, macht Ihnen bestimmt keine Angst!

Sonntag, 16. Juli: « Das Erbe von Arsène Lupin?

Sie sind einem Dieb auf der Spur, der sich selbst « Arsène Lupins Erbe » nennt und sich gerne schlauer macht als Sie. Er verpackt seine Spur in verdrehte Rätsel und genießt es, wenn Sie ihm nachlaufen. Aber diesmal ist es soweit: Wir werden das Rätsel lösen, bevor er zur Tat schreiten kann, und können ihn ein für alle Mal hinter Schloss und Riegel bringen. Wird es Ihnen gelingen, den Mann, der sich selbst als Erbe von Arsène Lupin bezeichnet, zu verhaften?

Sonntag, 6. August: « Sherlock Holmes und die Maske des Bösen »

Wir haben einen Brief mit einem Wachssiegel erhalten. Er trägt das Siegel von James Moriarty und kündigt düstere Pläne an. Mit der Unterstützung von Sherlock Holmes können Sie sich dem Team des britischen Ermittlers anschließen, um den Träger der Maske des Bösen zu finden und hinter Gitter zu bringen. Werden Sie in der Lage sein, einen hinterhältigen Plan zu vereiteln?

Sonntag, 29. Oktober: « Wir wissen es » Zeitgenössische Themen / Humor

Die Welt ist das Ziel einer Gruppe, die alles und jeden kontrolliert. Diese Worte zu schreiben bedeutet, dass ich mich in Lebensgefahr begebe. Aber Sie MÜSSEN es wissen. Die Vierfarbigen ist ihr Name. Mächtig unter den Mächtigen, wie die Grundfarben… Sie sind uns auf den Fersen und werden nicht zögern, uns zum Schweigen zu bringen… Wir müssen sie aufspüren, bevor sie uns finden. Hüte dich vor allem.

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche