Cet évènement est passé Marché textile – Place de la Cathédrale et rue des Clefs Place de la Cathédrale et rue des Clefs Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Marché textile – Place de la Cathédrale et rue des Clefs Place de la Cathédrale et rue des Clefs Colmar, 23 novembre 2023, Colmar. Colmar,Haut-Rhin Ambiance conviviale, mélange de styles et de tendances….

2023-11-23 fin : 2023-12-28 20:00:00. EUR.

Place de la Cathédrale et rue des Clefs

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Friendly atmosphere, mix of styles and trends.. Ambiente acogedor, mezcla de estilos y tendencias.. Gesellige Atmosphäre, Mischung aus Stilen und Trends.. Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de Colmar Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Place de la Cathédrale et rue des Clefs Adresse Place de la Cathédrale et rue des Clefs Ville Colmar Departement Haut-Rhin Lieu Ville Place de la Cathédrale et rue des Clefs Colmar latitude longitude 48.0776430274281;7.35847960978697

Place de la Cathédrale et rue des Clefs Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/