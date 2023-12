Marche rose Place de la Cathédrale Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 09:30:00

fin : 2024-10-13 La ville de Bazas se mobilise pour cette nouvelle édition de la Marche Rose. Au départ de la place de la Cathédrale, un circuit pédestre de 6,5 km est proposé.

Arrivée sous la halle de la mairie à 11h suivi d’un vin d’honneur en présence de Lous de Bazats.

Tirage de la tombola à l’arrivée..

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

