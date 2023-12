Foire à la brocante Place de la Cathédrale Bazas, 21 juillet 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

De nombreux exposants (brocanteurs et antiquaires) vous attendent toute la journée sous les arcades de la place de la Cathédrale et sous la halle de la mairie. Une occasion unique pour les chineurs et collectionneurs de trouver les pièces de collection, objets de décoration de leurs rêves….

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais