Visite de caves souterraines à Bazas Place de la Cathédrale Bazas, 18 juillet 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 21:00:00

fin : 2024-07-18

Les Amis de la Cité de Bazas vous proposent de découvrir des sites souterrains proches de la Cathédrale Saint-Jean Baptiste. La poterne, la cave de l’hôtel de Bourges et d’autres lieu sous terre n’auront plus de secrets pour vous ….

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



