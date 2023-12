Fêtes de la Saint Jean à Bazas Place de la Cathédrale Bazas, 19 juin 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19

fin : 2024-06-24

Traditionnellement les Bazadais fêtent en juin le Saint Patron de leur cité depuis les temps les plus anciens de la chrétienté. La fête débute par la cérémonie d’hommage au taureau, au cours de laquelle les maîtres bouchers de la ville offraient jadis un taureau à l’évêque et par la suite aux jurats de la ville. Cette cérémonie, haute en couleurs et musiques, est reconstituée de nos jours sur la place de la Cathédrale le 23 juin. Elle est suivie par des feux de Saint-Jean dressés devant la cathédrale et cérémonieusement embrasés.

Toutes les animations sont gratuites, fête foraine toute la semaine sur les allées Saint Sauveur..

Traditionnellement les Bazadais fêtent en juin le Saint Patron de leur cité depuis les temps les plus anciens de la chrétienté. La fête débute par la cérémonie d’hommage au taureau, au cours de laquelle les maîtres bouchers de la ville offraient jadis un taureau à l’évêque et par la suite aux jurats de la ville. Cette cérémonie, haute en couleurs et musiques, est reconstituée de nos jours sur la place de la Cathédrale le 23 juin. Elle est suivie par des feux de Saint-Jean dressés devant la cathédrale et cérémonieusement embrasés.

Toutes les animations sont gratuites, fête foraine toute la semaine sur les allées Saint Sauveur.

Traditionnellement les Bazadais fêtent en juin le Saint Patron de leur cité depuis les temps les plus anciens de la chrétienté. La fête débute par la cérémonie d’hommage au taureau, au cours de laquelle les maîtres bouchers de la ville offraient jadis un taureau à l’évêque et par la suite aux jurats de la ville. Cette cérémonie, haute en couleurs et musiques, est reconstituée de nos jours sur la place de la Cathédrale le 23 juin. Elle est suivie par des feux de Saint-Jean dressés devant la cathédrale et cérémonieusement embrasés.

Toutes les animations sont gratuites, fête foraine toute la semaine sur les allées Saint Sauveur.

EUR.

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais