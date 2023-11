Courses et marche de Noël Place de la Cathédrale Bazas, 17 décembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

A la dernière édition, 700 athlètes se sont présentés sur la manifestation !

Les départs et arrivées seront donnés depuis le cœur historique de la Cité : place de La Cathédrale. Les athlètes seront lancés sur un parcours mi-route, mi-chemin, vallonné et technique : « … une course de fin d’année comme on les aime …! ».

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the last edition, 700 athletes took part in the event!

The start and finish will be given from the historic heart of the city: Place de la Cathédrale. The athletes will be launched on a course half road, half track, hilly and technical: « … an end of year race as we like them …! »

Carrera pedestre a la salida de la Plaza de la Catedral. Bazas y su periferico (8 km), alevines (1 km), benjamines et infantiles (2 km), juveniles hasta veteranos (8 km).

Bei der letzten Veranstaltung traten 700 Athleten an!

Start und Ziel befinden sich im historischen Herzen der Stadt: Place de La Cathédrale. Die Athleten werden auf eine Strecke geschickt, die halb Straße, halb Weg, hügelig und technisch anspruchsvoll ist: « … ein Lauf zum Jahresende, wie man ihn liebt …! »

