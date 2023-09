Marche rose Place de la Cathédrale Bazas, 15 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

La ville de Bazas se mobilise pour cette nouvelle édition de la Marche Rose. Au départ de la place de la Cathédrale, un circuit pédestre de 6,5 km est proposé.

Arrivée sous la halle de la mairie à 11h suivi d’un vin d’honneur en présence de Lous de Bazats.

Tirage de la tombola à l’arrivée..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The town of Bazas is mobilizing for this new edition of the Marche Rose. Starting from Place de la Cathédrale, a 6.5 km walking circuit is proposed.

Finish under the town hall at 11am, followed by a vin d’honneur with Lous de Bazats.

Tombola draw on arrival.

La ciudad de Bazas une sus fuerzas para la Marcha Rosa de este año. Partiendo de la Place de la Cathédrale, se realizará un circuito a pie de 6,5 km.

La marcha finalizará en el ayuntamiento a las 11.00 horas, seguida de una recepción en presencia de Lous de Bazats.

Sorteo de una tómbola a la llegada.

Die Stadt Bazas mobilisiert sich für diese neue Ausgabe des Marche Rose. Vom Place de la Cathédrale aus wird eine 6,5 km lange Fußstrecke angeboten.

Ankunft in der Rathaushalle um 11 Uhr, gefolgt von einem Ehrenwein in Anwesenheit von Lous de Bazats.

Ziehung der Tombola bei der Ankunft.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT du Bazadais