Promenade des Arts Place de la Cathédrale Bazas, 27 août 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Bienvenue au coeur du centre historique de Bazas ! L’association Place des Arts organise sur la place de la Cathédrale une journée dédiée aux métiers d’arts et artistes..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 19:00:00. EUR.

Place de la Cathédrale

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the heart of the historic center of Bazas! The Place des Arts association is organizing a day dedicated to crafts and artists in the Place de la Cathédrale.

¡Bienvenido al corazón del centro histórico de Bazas! La asociación Place des Arts organiza una jornada dedicada a la artesanía y a los artistas en la Place de la Cathédrale.

Willkommen im Herzen des historischen Zentrums von Bazas! Der Verein Place des Arts organisiert auf dem Platz vor der Kathedrale einen Tag, der dem Kunsthandwerk und den Künstlern gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT du Bazadais