Gironde . Pour ce millésime 2023, Bazas Sport Nature est heureux de proposer une nouvelle fois la randonnée VTT Jacques Armand .

Le samedi 22 avril 2022 : Rando Gourmande nocturne RJA de 20km (150 places maximum) avec apéritif au départ et 3 ravitaillements : soupe, plat, dessert.

Découverte du patrimoine et ambiance festive garantie !

Le dimanche 23 avril 2023 : Randonnée RJA composée de 2 circuits VTT de 20km et 45km.

