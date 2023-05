Visite commentée de l’ancienne cité de Bazas Place de la Cathédrale Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Visite commentée de l'ancienne cité de Bazas

Samedi 16 septembre, 15h30
Place de la Cathédrale
Gratuit. Réservation obligatoire.

Revenez sur 2500 ans d'histoire : Bazas racontée des origines à nos jours !

Place de la Cathédrale
Place de la Cathédrale, 33430 Bazas
Bazas
33430 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

La place de la Cathédrale est la place principale de la ville de Bazas. Le centre ville est classé secteur sauvegardé renforçant ainsi la protection des alentours. Plusieurs monuments importants donnent sur la place : l'hôtel de ville, inscrit au titre des Monuments historiques en 1965, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste classée au titre des Monuments historiques en 1840 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

