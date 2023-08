Guy Latry [Conférence] Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 30 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Conférence de Guy Latry : « Bernard Manciet et la course landaise » à l’occasion du 100 e anniversaire de la naissance de l’auteur

Samedi 30 septembre – 15h

Médiathèque d’Aire sur l’Adour.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. .

Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Guy Latry: « Bernard Manciet et la course landaise » to mark the 100th anniversary of the author?s birth

Saturday September 30th – 3pm

Aire sur l’Adour media library

Conferencia de Guy Latry: « Bernard Manciet y la carrera de las Landas » con motivo del centenario del nacimiento del autor

Sábado 30 de septiembre – 15:00 h

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Vortrag von Guy Latry: « Bernard Manciet und das Rennen der Landes » anlässlich des 100. Geburtstags des Autors

Samstag, 30. September – 15 Uhr

Mediathek in Aire sur l’Adour

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Aire sur l’Adour