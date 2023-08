Alan Parks [Rencontre] Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 29 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Dans le cadre du festival Un aller-retour dans le noir de Pau.

Alan Parks est un écrivain écossais né en 1963. Il est titulaire d’un MA en philosophie à l’Université de Glasgow.

Après avoir travaillé plusieurs années comme directeur de création dans l’univers de la musique, il se tourne vers l’écriture.

Les Morts d’avril (Rivages, 2023) est le quatrième volume d’un cycle de romans qui retracent l’histoire criminelle récente de Glasgow. Depuis Janvier noir (Rivages, 2018), L’Enfant de février (Rivages, 2020), lauréat du prix Rivages des Libraires 2022, Bobby Mars forever (Rivages, 2022), prix Edgar Allan Poe – Meilleur livre de poche original en 2022, c’est toujours avec grand plaisir que l’on retrouve le désormais célèbre inspecteur Harry McCoy.

Vendredi 29 septembre à 19h

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit / sur inscription

05 58 51 34 04.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 21:00:00. .

Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Pau’s Un aller-retour dans le noir festival.

Alan Parks is a Scottish writer born in 1963. He holds an MA in Philosophy from Glasgow University.

After working for several years as a creative director in the world of music, he turned to writing.

Les Morts d?avril (Rivages, 2023) is the fourth volume in a cycle of novels tracing Glasgow?s recent criminal history. From Janvier noir (Rivages, 2018), L’Enfant de février (Rivages, 2020), winner of the Prix Rivages des Libraires 2022, to Bobby Mars forever (Rivages, 2022), winner of the Edgar Allan Poe Award – Best Original Paperback in 2022, it’s always a pleasure to meet up again with the now famous Inspector Harry McCoy.

Friday, September 29 at 7pm

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Free / registration required

05 58 51 34 04

En el marco del festival Un aller-retour dans le noir de Pau.

Alan Parks es un escritor escocés nacido en 1963. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Glasgow.

Tras trabajar varios años como director creativo en el mundo de la música, se dedicó a escribir.

Les Morts d’avril (Rivages, 2023) es el cuarto volumen de una serie de novelas que recorren la historia criminal reciente de Glasgow. Desde Janvier noir (Rivages, 2018), L’Enfant de février (Rivages, 2020), ganadora del Prix Rivages des Libraires 2022, y Bobby Mars forever (Rivages, 2022), ganadora del Premio Edgar Allan Poe – Best Original Paperback en 2022, siempre es un gran placer volver al ya famoso detective Harry McCoy.

Viernes 29 de septiembre a las 19.00 h

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour

Gratuito / inscripción obligatoria

05 58 51 34 04

Im Rahmen des Festivals Un aller-retour dans le noir in Pau.

Alan Parks ist ein schottischer Schriftsteller, der 1963 geboren wurde. Er hat einen MA in Philosophie an der Universität Glasgow erworben.

Nachdem er mehrere Jahre als Creative Director in der Musikbranche gearbeitet hatte, wandte er sich dem Schreiben zu.

Les Morts d’avril (Rivages, 2023) ist der vierte Band eines Romanzyklus, der die jüngste Kriminalgeschichte Glasgows beleuchtet. Seit Januar noir (Rivages, 2018), L’Enfant de février (Rivages, 2020), Gewinner des Prix Rivages des Libraires 2022, Bobby Mars forever (Rivages, 2022), Gewinner des Prix Edgar Allan Poe – Bestes Original-Taschenbuch 2022, ist es immer ein großes Vergnügen, den inzwischen berühmten Inspektor Harry McCoy zu treffen.

Freitag, den 29. September um 19 Uhr

Mediathek in Aire sur l’Adour

Kostenlos / mit Anmeldung

05 58 51 34 04

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Aire sur l’Adour