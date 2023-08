Atelier et conférence « Circuit-court – choisir de consommer local » Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 23 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Samedi 23 septembre, 10h – Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Atelier « Circuit-court – choisir de consommer local » Avec Véronique Champomier, diététicienne

Samedi 23 septembre, 15h – Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Conférence « Malbouffe et cerveau des enfants » par Pauline Lafenêtre, Docteur en neurosciences et Maître de conférences au laboratoire Nutrineuro, Université de Bordeaux.

Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 23, 10am – Médiathèque d?Aire sur l?Adour

Workshop « Circuit-court ? choosing to eat locally » With Véronique Champomier, dietician

Saturday, September 23, 3pm – Médiathèque d?Aire sur l?Adour

Conference « Junk food and children’s brains » by Pauline Lafenêtre, Doctor of Neuroscience and Senior Lecturer at the Nutrineuro Laboratory, University of Bordeaux

Sábado 23 de septiembre, 10.00 h – Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Taller sobre « Circuitos cortos – elegir comer localmente » con Véronique Champomier, dietista

Sábado 23 de septiembre, 15:00 h – Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Conferencia « La comida basura y el cerebro de los niños » a cargo de Pauline Lafenêtre, doctora en Neurociencia y profesora titular en el Laboratorio Nutrineuro de la Universidad de Burdeos

Samstag, 23. September, 10 Uhr – Mediathek in Aire sur l’Adour

Workshop « Kurze Transportwege ? sich für den lokalen Konsum entscheiden » Mit Véronique Champomier, Ernährungsberaterin

Samstag, 23. September, 15 Uhr – Mediathek in Aire sur l’Adour

Vortrag « Junkfood und das Gehirn von Kindern » von Pauline Lafenêtre, Doktorin der Neurowissenschaften und Dozentin am Labor Nutrineuro, Universität Bordeaux

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Aire sur l’Adour