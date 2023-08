Blaise Pascal [Conférence] Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 21 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Jeudi 21 septembre à 20h -Médiathèque d’Aire

« Blaise Pascal : ce que veut dire penser ». Par Gabriel Germon, professeur de philosophie.

« À première vue, il semble que nous sachions tous ce que « penser » signifie. Tous, nous réfléchissons, envisageons des solutions à nos problèmes. Mais à bien y regarder, ne passons-nous pas le plus clair de notre temps à —occuper— notre pensée, sans oser affronter les zones d’ombre de l’existence ? L’originalité de Pascal, dont on fête ce†e année le quatre-centième anniversaire de sa naissance (1623-1662), est de s’adresser à l’homme tout entier, en ne produisant pas seulement des démonstrations rationnelles, mais en faisant sentir aux hommes leur condition. Originaire de la région bordelaise, Gabriel Germon obtient le concours du Capes de philosophie en 2020. Cela fait deux années qu’il est rattaché au lycée Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour..

Place de la Cathédrale

Thursday, September 21 at 8pm -Médiathèque d?Aire

« Blaise Pascal: what it means to think ». By Gabriel Germon, philosophy professor.

« At first glance, we all seem to know what « to think » means. We’re all thinking, considering solutions to our problems. But on closer inspection, don’t we spend most of our time ?occupying? our thoughts, without daring to face up to the shadowy areas of existence? The originality of Pascal, whose four-hundredth birthday is being celebrated this year (1623-1662), lies in his ability to address the whole of mankind, not just by producing rational demonstrations, but by making people feel their condition. A native of the Bordeaux region, Gabriel Germon passed the Capes de philosophie exam in 2020. For the past two years, he has been attached to the Lycée Gaston Crampe in Aire-sur-l?Adour.

Jueves 21 de septiembre a las 20:00 h -Médiathèque d’Aire

« Blaise Pascal: lo que significa pensar ». A cargo de Gabriel Germon, profesor de filosofía.

« A primera vista, parece que todos sabemos lo que significa « pensar ». Todos estamos pensando, considerando soluciones a nuestros problemas. Pero, mirándolo bien, ¿no pasamos la mayor parte del tiempo « ocupando » nuestros pensamientos, sin atrevernos a enfrentarnos a las zonas grises de la existencia? La originalidad de Pascal, cuyo cuarto centenario se celebra este año (1623-1662), reside en que se dirigió a toda la humanidad, no sólo produciendo demostraciones racionales, sino haciendo sentir a la gente su condición. Natural de la región de Burdeos, Gabriel Germon aprobó el examen Capes de filosofía en 2020. Desde hace dos años, está adscrito al Liceo Gaston Crampe de Aire-sur-l’Adour.

Donnerstag, 21. September, 20 Uhr -Mediathek in Aire

« Blaise Pascal: Was es bedeutet, zu denken ». Von Gabriel Germon, Professor für Philosophie.

« Auf den ersten Blick scheint es, dass wir alle wissen, was « denken » bedeutet. Wir alle denken nach und ziehen Lösungen für unsere Probleme in Betracht. Aber wenn man es genau betrachtet, verbringen wir dann nicht die meiste Zeit damit, unser Denken zu beschäftigen, ohne es zu wagen, uns den Schattenseiten des Lebens zu stellen? Die Originalität Pascals, dessen Geburtstag sich dieses Jahr zum vierhundertsten Mal jährt (1623-1662), besteht darin, dass er sich an den ganzen Menschen wendet, indem er nicht nur rationale Beweise liefert, sondern die Menschen ihren Zustand spüren lässt. Gabriel Germon stammt aus der Region Bordeaux und schloss 2020 mit dem Capes de philosophie ab. Seit zwei Jahren ist er am Lycée Gaston Crampe in Aire-sur-l’Adour tätig.

