Bourse aux livres à la médiathèque Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 9 septembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Bourse aux livres à la médiathèque d’Aire sur l’Adour le 9 septembre. Plus d’informations à venir..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Book fair at the Aire sur l’Adour media library on September 9. More information to come.

Feria del libro en la biblioteca multimedia Aire sur l’Adour el 9 de septiembre. Más información próximamente.

Bücherbörse in der Mediathek von Aire sur l’Adour am 9. September. Weitere Informationen folgen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Aire sur l’Adour