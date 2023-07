Vernissage exposition photo : Béarn par Adrien Basse-Cathalinat à la médiathèque d’Aire/s Adour Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 8 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Exposition « Béarn » – photographies d’Adrien Basse-Cathalinat.

Vernissage à la Médiathèque d’Aire sur l’Adour : Samedi 8 juillet à 11h, en présence des deux auteurs.

Adrien Basse-Cathalinat, photographe, a co-publié avec l’auteur Jean-Baptiste Maudet, aux éditions Cairn, Béarn. Pour ce beau livre, le photographe Adrien Basse-Cathalinat a capturé l’âme béarnaise à travers 145 clichés intimistes, entre paysages, portraits et scènes de vie. Des images sublimées par le texte de l’auteur palois Jean-Baptiste Maudet. Un ouvrage destiné aux amoureux du Béarn et à celles et ceux qui n’ont pas encore eu la chance de parcourir ce beau « pays » ! Cette exposition vous présentera une vingtaine de clichés issus de l’ouvrage..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 13:00:00. EUR.

Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Béarn » exhibition – photographs by Adrien Basse-Cathalinat.

Opening at the Médiathèque d’Aire sur l’Adour : Saturday July 8 at 11am, in the presence of the two authors.

Photographer Adrien Basse-Cathalinat has co-published with author Jean-Baptiste Maudet, éditions Cairn, Béarn. For this beautiful book, photographer Adrien Basse-Cathalinat captured the soul of the Béarn region in 145 intimate shots of landscapes, portraits and scenes of life. The images are enhanced by a text by local author Jean-Baptiste Maudet. A book for lovers of Béarn and for those who haven’t yet had the chance to explore this beautiful « country »! This exhibition will present some twenty photographs from the book.

Exposición « Béarn » – fotografías de Adrien Basse-Cathalinat.

Inauguración en la Médiathèque d’Aire sur l’Adour : Sábado 8 de julio a las 11h, en presencia de los dos autores.

El fotógrafo Adrien Basse-Cathalinat ha coeditado un libro con el autor Jean-Baptiste Maudet, publicado por Cairn, Béarn. Para este hermoso libro, el fotógrafo Adrien Basse-Cathalinat ha capturado el alma de la región de Béarn en 145 instantáneas íntimas de paisajes, retratos y escenas de la vida. Las imágenes se completan con un texto del escritor local Jean-Baptiste Maudet. Un libro para los amantes del Béarn y para los que aún no han tenido la oportunidad de explorar este bello « país » Esta exposición mostrará una veintena de fotografías del libro.

Ausstellung « Béarn » – Fotografien von Adrien Basse-Cathalinat.

Vernissage in der Mediathek von Aire sur l’Adour : Samstag, 8. Juli um 11 Uhr, in Anwesenheit der beiden Autoren.

Der Fotograf Adrien Basse-Cathalinat hat gemeinsam mit dem Autor Jean-Baptiste Maudet im Verlag Cairn, Béarn, ein Buch herausgegeben. Für dieses schöne Buch hat der Fotograf Adrien Basse-Cathalinat die Seele des Béarn in 145 intimen Aufnahmen zwischen Landschaften, Porträts und Lebensszenen eingefangen. Die Bilder werden durch den Text des in Palais ansässigen Autors Jean-Baptiste Maudet veredelt. Ein Buch für Liebhaber des Béarn und für alle, die noch nicht die Gelegenheit hatten, dieses schöne « Land » zu bereisen! In dieser Ausstellung werden rund 20 Bilder aus dem Buch gezeigt.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Aire sur l’Adour