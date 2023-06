Le charbon dans les Landes [Conférence] Médiathèque Aire Place de la Cathédrale Aire-sur-l’Adour, 10 juin 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

L’histoire du charbon dans les Landes et l’essor du charbon en Europe.

Ancien élève du Lycée Gaston Crampe et étudiant à l’École Supérieure de Journalisme de Lille, Orlando Vinson vous invite à vous replonger dans le passé minier des Landes avec Bruno Cahuzac, Maître de Conférences en Sciences de la Terre et de la Mer à l’Université de Bordeaux.. Cette conférence sera aussi l’opportunité de parler de la production de charbon en Europe aujourd’hui. En effet, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont relancé la production du diamant noir en Europe. C’est pourquoi les étudiants de la 98e promotion du master de de Lille ont choisi la thématique du charbon pour le magazine annuel réalisé dans le cadre de leurs études, Latitudes.

Samedi 10 juin à 15h.

Médiathèque d’Aire sur l’Adour.

Gratuit / sur inscription 05 58 51 34 04.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 16:00:00. EUR.

Place de la Cathédrale

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



The history of coal in the Landes and the rise of coal in Europe.

Orlando Vinson, an alumnus of the Lycée Gaston Crampe and student at the École Supérieure de Journalisme in Lille, invites you to delve into the mining past of the Landes region with Bruno Cahuzac, Senior Lecturer in Earth and Marine Sciences at Bordeaux University. This conference will also be an opportunity to talk about coal production in Europe today. Indeed, the war in Ukraine and the energy crisis have revived the production of black diamond in Europe. That’s why the students of the 98th class of the Lille Master’s program have chosen the theme of coal for the annual magazine they produce as part of their studies, Latitudes.

Saturday June 10 at 3pm.

Médiathèque d’Aire sur l’Adour.

Free / registration required 05 58 51 34 04

La historia del carbón en las Landas y el auge del carbón en Europa.

Orlando Vinson, antiguo alumno del liceo Gaston Crampe y estudiante de la Escuela Superior de Periodismo de Lille, le invita a adentrarse en el pasado minero de la región de Las Landas de la mano de Bruno Cahuzac, profesor titular de Ciencias de la Tierra y del Mar en la Universidad de Burdeos. Esta conferencia será también la ocasión de hablar de la producción de carbón en la Europa actual. La guerra de Ucrania y la crisis energética han disparado la producción de diamante negro en Europa. Por ello, los estudiantes de la 98ª promoción del Máster de Lille han elegido el tema del carbón para la revista anual que elaboran en el marco de sus estudios, Latitudes.

Sábado 10 de junio a las 15h.

Biblioteca multimedia Aire sur l’Adour.

Gratuito / previa inscripción 05 58 51 34 04

Die Geschichte der Kohle in den Landes und der Aufschwung der Kohle in Europa.

Orlando Vinson, ehemaliger Schüler des Lycée Gaston Crampe und Student an der École Supérieure de Journalisme in Lille, lädt Sie ein, mit Bruno Cahuzac, Maître de Conférences en Sciences de la Terre et de la Mer an der Universität Bordeaux, in die Vergangenheit des Bergbaus in Les Landes einzutauchen. Diese Konferenz wird auch die Gelegenheit bieten, über die heutige Kohleproduktion in Europa zu sprechen. Tatsächlich haben der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise die Produktion des schwarzen Diamanten in Europa wieder angekurbelt. Daher haben die Studenten des 98. Jahrgangs des Masterstudiengangs in Lille das Thema Kohle für ihr jährlich erscheinendes Magazin Latitudes ausgewählt, das sie im Rahmen ihres Studiums erstellen.

Samstag, den 10. Juni um 15 Uhr.

Mediathek von Aire sur l’Adour.

Kostenlos / nach Anmeldung 05 58 51 34 04

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Aire sur l’Adour