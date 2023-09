COURSE – OCTOBRE ROSE 2023 Place de la Carrière Nancy, 8 octobre 2023, Nancy.

Départ : Hémicycle Palais du Gouvernement

Arrivée : Place Carrière, après la traversée de la place Stanislas et des Jardins éphémères.

INSCRIPTION en ligne uniquement sur www.chronopro.net

POUR LES GROUPES (10 pers. minimum)

Inscription par e-mail :

namathletisme.manif@gmail.com

RETRAIT DES T-SHIRTS : Salle Chepfer et Mienville à l’Hôtel de ville de Nancy

• Le vendredi 6 octobre de 12h à 19h

• Le samedi 7 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:15:00 fin : 2023-10-08 . 14 EUR.

Departure: Hemicycle Palais du Gouvernement

Arrival: Place Carrière, after crossing Place Stanislas and the Jardins éphémères.

REGISTRATION online only at www.chronopro.net

FOR GROUPS (10 pers. minimum)

Register by e-mail:

namathletisme.manif@gmail.com

T-SHIRT COLLECTION: Salle Chepfer et Mienville at Nancy City Hall

? Friday, October 6 from 12pm to 7pm

? Saturday, October 7, 9am to 12pm and 1:30pm to 6:30pm

Salida: Hemiciclo del Palacio del Gobierno

Llegada: Place Carrière, después de atravesar la Place Stanislas y los Jardins éphémères.

INSCRIPCIÓN en línea únicamente en www.chronopro.net

PARA GRUPOS (mínimo 10 personas)

Inscripción por correo electrónico:

namathletisme.manif@gmail.com

RETIRADA DE CAMISETAS: Sala Chepfer et Mienville del Ayuntamiento de Nancy

? Viernes 6 de octubre de 12h a 19h

? Sábado 7 de octubre de 9h a 12h y de 13h30 a 18h30

Start: Hemicycle Palais du Gouvernement (Regierungspalast)

Ankunft: Place Carrière, nachdem Sie den Place Stanislas und die Jardins éphémères überquert haben.

ANMELDUNG nur online unter www.chronopro.net

FÜR GRUPPEN (mindestens 10 Pers.)

Anmeldung per E-Mail :

namathletisme.manif@gmail.com

Abholung der T-SHIRTS: Saal Chepfer und Mienville im Rathaus von Nancy

? Am Freitag, den 6. Oktober von 12 bis 19 Uhr

? Samstag, den 7. Oktober von 9 bis 12 Uhr und von 13:30 bis 18:30 Uhr

