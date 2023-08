LE LIVRE SUR LA PLACE – L’IMAGINAIRE POUR EXPLORER L’ÊTRE HUMAIN Place de la Carrière Nancy, 9 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Avec Les disparus de Blackmore, Henri Lœvenbruck nous plonge au cœur des mystères d’une île aux inquiétantes disparitions. Sonja Delzongle sonde les liens d’amitié à travers l’étrange disparition d’une femme.. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:30:00 fin : 2023-09-09 11:30:00. 0 EUR.

Place de la Carrière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



With Les disparus de Blackmore, Henri L?venbruck plunges us into the mysteries of an island of disturbing disappearances. Sonja Delzongle probes the bonds of friendship through the strange disappearance of a woman.

En Les disparus de Blackmore, Henri L?venbruck nos sumerge en los misterios de una isla donde la gente ha desaparecido. Sonja Delzongle explora los lazos de amistad a través de la extraña desaparición de una mujer.

Henri L?venbrucks « Die Vermissten von Blackmore » führt uns in die Geheimnisse einer Insel, auf der unheimliche Dinge verschwinden. Sonja Delzongle untersucht die Bande der Freundschaft anhand des seltsamen Verschwindens einer Frau.

