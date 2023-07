LE LIVRE SUR LA PLACE Place de la Carrière Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Livre sur la Place est organisé par la Ville de Nancy et l’association de libraires Lire à Nancy. Sa 45ème édition se tiendra du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2023. Cet événement entièrement gratuit, au cours duquel sont remis plusieurs prix, s’est imposé dans le paysage culturel comme le salon de la rentrée littéraire.

En écho à la publication de plus en plus importante d’essais de sciences humaines, le Livre sur la Place proposera pour la première année une programmation « débats d’idées » pour permettre de débattre des questions d’actualité en présence de romanciers, de philosophes, d’historiens et de journalistes…

Le Livre sur la Place s’ouvre de plus en plus aux lettres étrangères. Et tout particulièrement à l’Allemagne, invitée d’honneur de cette édition. Près de 200 auteurs en programmation vous feront découvrir la richesse et la diversité de la culture germanique mais aussi son histoire et ses problématiques contemporaines à travers ses écrivains et sa littérature. Une tribune sera offerte à une quinzaine d’auteurs de nationalité ou de langue allemande, internationalement connus et reconnus, mais aussi à ceux dont les livres et romans viennent pour la première fois d’être traduits en France. De la littérature jeunesse au roman en passant par l’essai, c’est un large panorama que la programmation de cette édition se donne l’objectif de présenter. Toutes les formes de littérature entreront en dialogue lors de tables rondes franco-allemandes où les auteurs pourront échanger, au-delà de la langue, sur des thématiques communes.

Cette année, la Ville de Nancy célèbre le 40e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de la place Stanislas, de la place de la Carrière et de la place d’Alliance. C’est en effet lors de sa séance de décembre 1983 que le comité du patrimoine mondial approuva l’inscription de cet ensemble architectural et urbain exceptionnel sur la liste du patrimoine mondial. Pour marquer l’événement, pour la première fois, des rendez-vous seront programmés sur la place d’Alliance.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

Place de la Carrière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Le Livre sur la Place is organized by the City of Nancy and the Lire à Nancy association of booksellers. Its 45th edition will be held from Friday September 8 to Sunday September 10, 2023. This entirely free event, during which a number of prizes are awarded, has established itself in the cultural landscape as the salon de la rentrée littéraire.

Echoing the growing publication of essays on the humanities and social sciences, Livre sur la Place will for the first year be offering a program of « debates on ideas », to enable discussion of current issues in the presence of novelists, philosophers, historians and journalists?

Le Livre sur la Place is increasingly open to foreign literature. And especially Germany, this year?s guest of honor. Nearly 200 authors will be on hand to help you discover the richness and diversity of German culture, as well as its history and contemporary issues, through its writers and literature. A platform will be offered to some fifteen internationally renowned and acclaimed authors of German nationality or language, as well as to those whose books and novels have just been translated into French for the first time. From children?s literature to novels and essays, this year?s program aims to present a broad panorama. All forms of literature will enter into dialogue at Franco-German roundtables, where authors will be able to discuss common themes across language barriers.

This year, the City of Nancy celebrates the 40th anniversary of the UNESCO World Heritage listing of Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d?Alliance. At its December 1983 meeting, the World Heritage Committee approved the inclusion of this exceptional architectural and urban ensemble on the World Heritage List. To mark the occasion, for the first time ever, a series of events will be held in the Place d?Alliance.

Le Livre sur la Place está organizado por el Ayuntamiento de Nancy y la asociación de libreros Lire à Nancy. La 45ª edición se celebrará del viernes 8 al domingo 10 de septiembre de 2023. Este acontecimiento totalmente gratuito, durante el cual se entregan varios premios, se ha impuesto en el paisaje cultural como la feria de la nueva temporada literaria.

Haciéndose eco del creciente número de ensayos en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, Livre sur la Place ofrecerá por primera vez un programa de « debates sobre las ideas », con la presencia de novelistas, filósofos, historiadores y periodistas para hablar de temas de actualidad?

Le Livre sur la Place se abre cada vez más a la literatura extranjera. Y en particular a Alemania, país invitado de honor este año. Cerca de 200 autores le harán descubrir la riqueza y la diversidad de la cultura alemana, así como su historia y su actualidad, a través de sus escritores y su literatura. Se ofrecerá una plataforma a una quincena de autores de nacionalidad o lengua alemana, internacionalmente conocidos y reconocidos, pero también a aquellos cuyos libros y novelas acaban de ser traducidos por primera vez en Francia. De la literatura infantil a la novela pasando por el ensayo, el programa de este año pretende presentar un amplio panorama. Todas las formas de literatura se reunirán en mesas redondas franco-alemanas, donde los autores podrán debatir temas comunes más allá de las barreras lingüísticas.

Este año, la ciudad de Nancy celebra el 40 aniversario de la inscripción de la plaza Stanislas, la plaza de la Carrière y la plaza de la Alianza en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En su reunión de diciembre de 1983, el Comité del Patrimonio Mundial aprobó la inscripción de este excepcional conjunto arquitectónico y urbano en la Lista del Patrimonio Mundial. Con este motivo, la Plaza de la Alianza acogerá por primera vez una serie de actos.

Das Livre sur la Place wird von der Stadt Nancy und der Buchhändlervereinigung Lire à Nancy organisiert. Die 45. Ausgabe findet von Freitag, den 8. bis Sonntag, den 10. September 2023 statt. Diese kostenlose Veranstaltung, bei der mehrere Preise verliehen werden, hat sich in der kulturellen Landschaft als die Messe des literarischen Herbstes etabliert.

Da immer mehr geisteswissenschaftliche Essays veröffentlicht werden, bietet das Livre sur la Place zum ersten Mal ein Programm mit « Debatten über Ideen » an, um aktuelle Fragen in Anwesenheit von Romanautoren, Philosophen, Historikern und Journalisten zu diskutieren

Das Livre sur la Place öffnet sich immer mehr der ausländischen Literatur. Dies gilt insbesondere für Deutschland, das in diesem Jahr Ehrengast ist. Rund 200 Autoren werden Ihnen den Reichtum und die Vielfalt der deutschen Kultur, aber auch ihre Geschichte und ihre zeitgenössischen Probleme anhand ihrer Schriftsteller und ihrer Literatur näher bringen. Rund 15 international bekannte und anerkannte Autoren deutscher Nationalität oder Sprache erhalten eine Plattform, aber auch solche, deren Bücher und Romane zum ersten Mal nach Frankreich übersetzt werden. Das Programm der diesjährigen Ausgabe soll ein breites Panorama von der Kinder- und Jugendliteratur über den Roman bis hin zum Essay bieten. Alle Formen der Literatur treten bei deutsch-französischen Podiumsdiskussionen in einen Dialog, bei dem sich die Autoren über die Sprache hinaus über gemeinsame Themen austauschen können.

In diesem Jahr feiert die Stadt Nancy den 40. Jahrestag der Aufnahme der Place Stanislas, der Place de la Carrière und der Place d’Alliance in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Auf seiner Sitzung im Dezember 1983 genehmigte das Welterbekomitee die Aufnahme dieses außergewöhnlichen architektonischen und städtebaulichen Ensembles in die Liste des Welterbes. Um dieses Ereignis zu würdigen, werden zum ersten Mal auch Veranstaltungen auf der Place d’Alliance stattfinden.

Mise à jour le 2023-06-29 par DESTINATION NANCY