LIVRE SUR LA PLACE – NANCY AU TEMPS DE STANISLAS Place de la Carrière Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Dans Nancy au temps de Stanislas, Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur du patrimoine chargé des collections XVe-XVIIIe siècles au palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain, nous fait découvrir les trois places nancéiennes – place Stanislas, place de la Carrière, place d’Alliance – inscrites au patrimoine mondial. Il nous emmène également à la découverte d’un héritage complémentaire dû à « Stanislas le bâtisseur » : portes de la ville, hôpitaux, églises…. Tout public

Vendredi 2023-09-08 17:30:00 fin : 2023-09-08 18:00:00. 0 EUR.

Place de la Carrière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In Nancy au temps de Stanislas, Pierre-Hippolyte Pénet, heritage curator in charge of the 15th-18th century collections at the Palais des Ducs de Lorraine-Musée lorrain, introduces us to Nancy?s three squares – Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d?Alliance – which are listed as World Heritage Sites. He also takes us on a tour of the additional heritage of « Stanislas the Builder »: city gates, hospitals, churches?

En Nancy en tiempos de Stanislas, Pierre-Hippolyte Pénet, conservador del patrimonio encargado de las colecciones de los siglos XV-XVIII en el Palacio de los Duques de Lorena-Museo de Lorena, nos guía por las tres plazas de Nancy (plaza Stanislas, plaza de la Carrière y plaza de la Alianza), declaradas Patrimonio de la Humanidad. También nos lleva a conocer el patrimonio adicional que nos legó « Stanislas el Constructor »: puertas de la ciudad, hospitales, iglesias..

In Nancy zur Zeit von Stanislas zeigt uns Pierre-Hippolyte Pénet, Konservator des Kulturerbes und Verantwortlicher für die Sammlungen des 15. bis 18. Jahrhunderts im Palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain, die drei Plätze von Nancy – Place Stanislas, Place de la Carrière und Place d’Alliance -, die zum Weltkulturerbe gehören. Er nimmt uns auch mit auf eine Entdeckungsreise durch das zusätzliche Erbe von « Stanislas dem Baumeister »: Stadttore, Krankenhäuser, Kirchen?

