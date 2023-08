LIVRE SUR LA PLACE – L’OMBRE DES LUMIÈRES Place de la Carrière Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Alain Ayroles et Richard Guérineau nous invitent au siècle des Lumières, entre vices et vertu, à travers la correspondance du chevalier de Saint-Sauveur, libertin malfaisant et infortuné.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 18:00:00 fin : 2023-09-08 18:30:00. 0 EUR.

Place de la Carrière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Alain Ayroles and Richard Guérineau take us back to the Age of Enlightenment, between vice and virtue, through the correspondence of the Chevalier de Saint-Sauveur, a wicked and unfortunate libertine.

Alain Ayroles y Richard Guérineau nos trasladan al Siglo de las Luces, entre el vicio y la virtud, a través de la correspondencia del Chevalier de Saint-Sauveur, un libertino malvado y desafortunado.

Alain Ayroles und Richard Guérineau laden uns mithilfe der Korrespondenz des Chevaliers de Saint-Sauveur, eines bösartigen und unglücklichen Wüstlings, in das Zeitalter der Aufklärung zwischen Laster und Tugend ein.

