LIVRE SUR LA PLACE – FRÉDÉRIC BEIGBEDER

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Il publie Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, récit à partir duquel il questionne sa place et tente de se comprendre. « J’ai toujours voulu être transgressif sans savoir que j’étais conformiste ». L’occasion de dialoguer avec l’écrivain autour de la littérature, la liberté, la provocation, l’époque…. Tout public

Vendredi 2023-09-08 17:00:00 fin : 2023-09-08 17:30:00.

Place de la Carrière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



He publishes Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, a story in which he questions his place and tries to understand himself. « I always wanted to be transgressive, without knowing that I was a conformist ». An opportunity to talk with the writer about literature, freedom, provocation, the times?

Publica Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé (Confesiones de un heterosexual ligeramente trasnochado), un relato en el que cuestiona su lugar e intenta comprenderse a sí mismo. « Siempre quise ser transgresor sin saber que era un conformista ». Una oportunidad para hablar con el escritor sobre literatura, libertad, provocación, los tiempos que corren..

Er veröffentlichte Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé (Bekenntnisse eines leicht überforderten Heterosexuellen), eine Erzählung, anhand derer er seinen Platz hinterfragt und versucht, sich selbst zu verstehen. « Ich wollte immer grenzüberschreitend sein, ohne zu wissen, dass ich konformistisch war ». Die Gelegenheit, mit dem Schriftsteller über Literatur, Freiheit, Provokation und die heutige Zeit zu diskutieren

