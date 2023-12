Bodega d’entre deux fêtes Place de la Carretta Rocamadour, 30 décembre 2023 10:00, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Le Rugby Roc propose une bodega d’entre deux fêtes : dégustation d’huîtres, cœur de canards, rocamadour pané, vin chaud et bière de Noel !.

2023-12-30 10:00:00 fin : 2023-12-30 18:00:00. .

Place de la Carretta

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Le Rugby Roc offers an in-between-holidays bodega: oyster tasting, duck hearts, breaded rocamadour, mulled wine and Christmas beer!

El Rugby Roc ofrece una bodega entre dos fiestas: ostras, corazones de pato, rocamadour empanado, vino caliente y ¡cerveza navideña!

Der Rugby Roc bietet eine Bodega für die Zeit zwischen den Feiertagen: Verkostung von Austern, Entenherz, paniertem Rocamadour, Glühwein und Weihnachtsbier!

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Vallée de la Dordogne