RANDONNÉE – LA NICOEOLIENNE Place de la Carpière Gondrecourt-le-Château, 24 septembre 2023, Gondrecourt-le-Château.

Gondrecourt-le-Château,Meuse

Randonnée route fléchée pour 50, 80 ou 117 km.

Marche 8 ou 17 km.

2 boucle gravel de 26 km.

Buvette et petite restauration.

Inscription dès 7h30 jusqu’à 11h sauf pour 117 km : 10 h.. Tout public

Vendredi 2023-09-24 07:30:00 fin : 2024-09-24 17:00:00. 6 EUR.

Place de la Carpière

Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est



Arrowed road hikes for 50, 80 or 117 km.

Walking 8 or 17 km.

2 gravel loops of 26 km.

Refreshment bar and snacks.

Registration from 7.30 a.m. to 11 a.m. except for 117 km: 10 a.m.

Recorrido señalizado con flechas de 50, 80 o 117 km.

8 o 17 km a pie.

2 circuitos de grava de 26 km.

Bar y tentempiés.

Inscripciones de 7h30 a 11h00, excepto 117 km: 10h00.

Wanderung mit ausgeschilderter Straße für 50, 80 oder 117 km.

Wanderung 8 oder 17 km.

2 Gravel-Schleifen von 26 km.

Getränke und kleine Speisen.

Anmeldung ab 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr, außer für 117 km: 10:00 Uhr.

