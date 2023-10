Téléthon : Grand rassemblement de véhicules anciens Place de la Cardine Casteljaloux, 5 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

A l’occasion du Téléthon de Casteljaloux!

Grand rassemblement de véhicules anciens.

Exposition toute la journée.

Une balade le matin dans la campagne environnante avec arrêt café et dégustation à la ferme de Béa & Alain à Villefranche du Queyran. Départ 10h15.

Restauration place de la Cardine au Foyer de l’Automne – menu : soupe, plat, dessert, vin, café). Paiement à la réservation. Amener ses couverts.

La somme acquise sera entièrement remise au Téléthon.

Venez nombreux !!!.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00.

Place de la Cardine

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the Casteljaloux Telethon!

Large gathering of vintage vehicles.

Exhibition all day.

A morning drive through the surrounding countryside, with a coffee and tasting stop at Béa & Alain’s farm in Villefranche du Queyran. Departure 10.15 am.

Catering on Place de la Cardine at the Foyer de l’Automne – menu: soup, main course, dessert, wine, coffee). Payment on reservation. Bring your own cutlery.

All proceeds will be donated to the Telethon.

Come one, come all!!!

¡Para el Telemaratón de Casteljaloux!

Gran concentración de vehículos de época.

Exposición durante todo el día.

Recorrido matinal por los alrededores con parada para café y degustación en la granja de Béa y Alain en Villefranche du Queyran. Salida a las 10.15 h.

Catering en la Place de la Cardine en el Foyer de l’Automne – menú: sopa, plato principal, postre, vino, café). Pago en el momento de la reserva. Traiga sus propios cubiertos.

Todo lo recaudado se donará al Teletón.

Vengan todos

Anlässlich des Telethon in Casteljaloux!

Großes Treffen von Oldtimern.

Ausstellung den ganzen Tag über.

Morgens eine Fahrt durch die umliegende Landschaft mit Kaffeepause und Verkostung auf dem Bauernhof von Béa & Alain in Villefranche du Queyran. Abfahrt um 10.15 Uhr.

Restauration place de la Cardine au Foyer de l’Automne – Menü: Suppe, Hauptgericht, Dessert, Wein, Kaffee). Zahlung bei der Reservierung. Besteck mitbringen.

Die erworbene Summe wird vollständig an den Telethon gespendet.

Kommen Sie zahlreich!!!

