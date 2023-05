CLAP’ARTS FESTIVAL Place de la Canourgue, 18 juin 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Clap’Arts Festival est une journée de rencontres en extérieur entre artistes et public en plein cœur de Montpellier. Il se déroule tous les ans un dimanche au mois de juin.

Cette année, le festival regroupera de 9h à 19h sur la Place de la Canourgue et ses rues adjacentes, une cinquantaine d’artistes contemporains, un concert, une tombola et un apéritif offert..

2023-06-18 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-18 19:00:00. .

Place de la Canourgue

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Clap’Arts Festival is a day of outdoor meetings between artists and public in the heart of Montpellier. It takes place every year on a Sunday in June.

This year, the festival will bring together from 9am to 7pm on the Place de la Canourgue and its adjacent streets, about fifty contemporary artists, a concert, a raffle and a free aperitif.

El Festival Clap’Arts es una jornada de encuentros al aire libre entre artistas y público en pleno centro de Montpellier. Se celebra cada año un domingo de junio.

Este año, el festival reunirá de 9.00 a 19.00 horas en la plaza de la Canourgue y sus calles adyacentes a una cincuentena de artistas contemporáneos, un concierto, una tómbola y un aperitivo gratuito.

Das Clap’Arts Festival ist ein eintägiges Treffen von Künstlern und Publikum im Freien im Herzen von Montpellier. Es findet jedes Jahr an einem Sonntag im Juni statt.

Dieses Jahr findet das Festival von 9 bis 19 Uhr auf dem Place de la Canourgue und den angrenzenden Straßen statt und umfasst rund 50 zeitgenössische Künstler, ein Konzert, eine Tombola und einen Aperitif.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT MONTPELLIER