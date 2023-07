L’ESPERLUETTE – CONCERT Place de la Cagnotte Liverdun, 2 septembre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

– Comme dit la serveuse –

Voix, guitare et contrebasse, un trio jazz et musique du monde qui aime vous faire swinguer au-delà.. Tout public

Samedi 2023-09-02 20:00:00 fin : 2023-09-02 22:00:00. 0 EUR.

Place de la Cagnotte

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



– As the waitress says –

Vocals, guitar and double bass, a jazz and world music trio that likes to swing you beyond.

– Como dice la camarera –

Voz, guitarra y contrabajo, un trío de jazz y músicas del mundo al que le encanta ponerte a bailar.

– Wie die Kellnerin sagt –

Stimme, Gitarre und Kontrabass, ein Jazz- und Weltmusik-Trio, das Sie gerne darüber hinaus swingen lässt.

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY