CAFE ASSOCIATIF L’ESPERLUETTE – FRIPERIE Place de la Cagnotte Liverdun, 15 juillet 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Pour acheter la perle rare qui vous ira à merveille cet été !

Pour vendre, inscription à petit prix 5 € ! (par mél).. Tout public

Samedi 2023-07-15 14:30:00 fin : 2023-07-15 19:30:00. 0 EUR.

Place de la Cagnotte

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



To buy the rare pearl that will fit you perfectly this summer!

To sell, register at a low price 5 ? ! (by e-mail).

¡Para comprar la perla rara que te quedará perfecta este verano!

Para vender, regístrese por un módico precio de 5? (por correo electrónico).

Um die seltene Perle zu kaufen, die diesen Sommer perfekt zu Ihnen passt!

Um zu verkaufen, Anmeldung zum kleinen Preis 5?! (per E-Mail).

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY