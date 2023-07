CAFÉ ASSOCIATIF L’ESPERLUETTE – OUVERTURE EXCEPTIONNELLE POUR VOIR LE FEU D’ARTIFICE Place de la Cagnotte Liverdun, 13 juillet 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Ouverture exceptionnelle pour admirer le feu d’artifice depuis le plus beau spot de Lorraine !. Tout public

Jeudi 2023-07-13 19:30:00 fin : 2023-07-13 23:30:00. 0 EUR.

Place de la Cagnotte

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exceptional opening to admire the fireworks from Lorraine’s most beautiful spot!

¡Apertura excepcional para admirar los fuegos artificiales desde el lugar más bello de Lorena!

Außergewöhnliche Öffnungszeiten, um das Feuerwerk vom schönsten Spot Lothringens aus zu bewundern!

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY