Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Françoise Legendre Place de la Bride Martel, 14 octobre 2023, Martel.

Martel,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon atelier est ma porte d’entrée dans un autre monde. Un monde où l’aquarelle et le dessin, sont des champs d’expressions toujours renouvelées, où le noir n’entre pas. Mes origines bretonnes , mes escales maritimes ont d’abord déterminé mon attirance pour les thèmes marins. J’exprime aussi avec la transparence des pigments, ou quelquefois le brou de noix et l’isatis tinctorial l’attachement que j’ai depuis l’enfance pour le Haut-Quercy : ses femmes, ses hommes, son architecture, ses paysages ….

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Place de la Bride

Martel 46600 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 artists invite you to enter their studios and discover their universe

My studio is my gateway to another world. A world where watercolor and drawing are ever-renewed fields of expression, where black doesn’t enter. My origins in Brittany and my stopovers at sea first determined my attraction to marine themes. I also use transparent pigments, or sometimes walnut stain and isatis tinctorial, to express the attachment I’ve had since childhood to the Haut-Quercy region: its women, its men, its architecture, its landscapes…

Edición 2023, en el barrio de Cauvaldor, 27 artistas le invitan a entrar en sus estudios para descubrir su mundo

Mi estudio es mi puerta de entrada a otro mundo. Un mundo donde la acuarela y el dibujo son campos de expresión constantemente renovados, donde no entra el negro. Mis orígenes en Bretaña y mis escalas en el mar determinaron inicialmente mi atracción por los temas marinos. También utilizo pigmentos transparentes, o a veces tinte de nuez e isatis tinctorial, para expresar el apego que tengo desde mi infancia a la región de Haut-Quercy: sus mujeres, sus gentes, su arquitectura, sus paisajes…

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier ist meine Eingangstür zu einer anderen Welt. Eine Welt, in der die Aquarellmalerei und die Zeichnung immer neue Ausdrucksmöglichkeiten bieten und in der es kein Schwarz gibt. Meine bretonischen Wurzeln und meine Zwischenstopps auf See haben meine Vorliebe für maritime Themen geprägt. Ich drücke auch mit transparenten Pigmenten oder manchmal mit Walnussschalen und Isatis tinctorialis die Verbundenheit aus, die ich seit meiner Kindheit für das Haut-Quercy empfinde: seine Frauen, seine Männer, seine Architektur, seine Landschaften …

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée de la Dordogne