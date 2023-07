Feu d’artifice et soirée dansante Place de la Briance Le Vigen, 15 juillet 2023, Le Vigen.

Le Vigen,Haute-Vienne

Le 15 juillet 2023, à partir de 20h30

Le comité des fêtes du Vigen vous propose une soirée dansante, animée par Génération 80. Avec des variétés des années 60-70 et 80.

La soirée sera clôturée par le feu d’artifice dès 23h.

Buvette sur place..

2023-07-15 fin : 2023-07-16 02:00:00. .

Place de la Briance

Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



July 15, 2023, starting at 8:30pm

The Comité des fêtes in Le Vigen invites you to an evening of dancing, hosted by Génération 80. Variety from the 60s, 70s and 80s.

The evening will close with a fireworks display at 11pm.

Refreshments on site.

15 de julio de 2023, a partir de las 20.30 h

La comisión de fiestas de Le Vigen le invita a una velada de baile a cargo de Génération 80. Música variada de los años 60, 70 y 80.

La velada finalizará con un espectáculo de fuegos artificiales a las 23:00 horas.

Bar de refrescos in situ.

Am 15. Juli 2023, ab 20:30 Uhr

Das Festkomitee von Le Vigen lädt Sie zu einem Tanzabend ein, der von Génération 80 moderiert wird. Mit Varieté aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren.

Der Abend wird mit einem Feuerwerk ab 23 Uhr abgeschlossen.

Getränke vor Ort.

