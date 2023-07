Fête foraine Place de la Breilmatt Guebwiller, 1 juillet 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Fête foraine avec jeux, manèges, auto tamponneuses. Buvette et restauration..

2023-07-01 fin : 2023-07-16 23:59:00. EUR.

Place de la Breilmatt

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Funfair with games, merry-go-rounds, bumper cars. Refreshments and catering.

Parque de atracciones con juegos, tiovivos y coches de choque. Bar y catering.

Jahrmarkt mit Spielen, Karussells, Autoscooter. Getränke und Essen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller