Sur une période de trois jours, ce sont plus de 2000 responsables politiques, experts, travailleurs sociaux, militants, et représentants d’institutions publiques et privées qui se donneront rendez-vous à Bordeaux pour partager des visions et collaborer pour créer un environnement numérique inclusif et durable dans les villes concernées. Bordeaux Métropole contribuera activement à l’élaboration de stratégies visant à rendre les technologies plus résilientes, utiles et efficaces, en plaçant les villes et leurs habitants au cœur des préoccupations.

Nous, les villes

Bordeaux Métropole est fière d’accueillir des villes liées par un fort engagement à réaliser la promesse d’une société numérique qui profite à tous.

Nous, les Villes, avons depuis longtemps été synonymes de proximité et de liens sociaux, nous sommes les incarnations tangibles de politiques abstraites, nous observons en premier les indicateurs de leurs conséquences sociétales. Aujourd’hui, alors que nous sommes en pleine transformation numérique, les villes jouent un rôle crucial pour s’assurer que ces avantages profitent à tous et que les effets secondaires soient également pris en compte. Nous agissons comme le pivot où la connectivité et l’inclusion convergent, en soulignant l’impératif politique de distribuer les avantages des avancées numériques.

Nous, les Villes, avons le potentiel d’orienter la trajectoire numérique pour corriger les inégalités sociétales et garantir que le progrès soit accessible à tous. Nous envisageons des villes qui accordent la priorité à la littératie numérique, en dotant les citoyens des compétences nécessaires pour naviguer dans le domaine numérique.

Nous, les Villes, souhaitons promouvoir des initiatives collaboratives, établir des pôles d’innovation qui comblent la fracture numérique, élargir l’accès à la technologie et favoriser une croissance inclusive.

Nous, les Villes, souhaitons faciliter une participation significative entre les citoyens, les décideurs politiques et les créateurs de technologie. Ensemble, nous pouvons ouvrir des voies pour garantir que la protection de la vie privée et des données, ainsi que l’accès équitable aux systèmes d’intelligence artificielle éthiques, deviennent des droits fondamentaux pour tous. Ces engagements reflètent l’essence des villes : la connexion humaine, l’empathie et un sentiment d’appartenance partagé.

Notre effort est coopératif par nature : nous devons créer des leviers pour les projets entre les villes, mais aussi soutenir les autres institutions publiques dans leurs efforts pour atteindre les mêmes objectifs. Nous veillerons également à ce que le rôle unique des villes, leurs efforts et leurs résultats soient dûment reconnus et bénéficient de l’attention et du soutien qu’ils méritent certainement.

Nous voulons libérer le potentiel des efforts des citoyens et des opportunités du secteur privé pour un monde numérique qui fonctionne pour nous tous. Nous voulons rassembler des alliés, diffuser cette ambition et, espérons-le, travailler avec vous pour la concrétiser.

