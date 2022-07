Autour des expressions et des animaux à Bordeaux Place de la Bourse, 17 septembre 2022, Bordeaux.

Participation libre (3€/personne recommandé). Réservation obligatoire.

Et si on jouait avec les mots, les expressions autour de nos amis les animaux ?

Place de la Bourse Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

http://www.toutarfaire.com La majesté architecturale de la place de la Bourse est soulignée la nuit par un élégant éclairage. Depuis 2006, le miroir d’eau reflète ses façades XVIIIe en bord de Garonne. « Cette place Royale qui est tout simplement une moitié de place Vendôme, posée au bord de l’eau » – Victor Hugo Cet ensemble monumental comprenant l’hôtel de la Bourse et l’hôtel des Fermes a été construit d’après les plans dressés en 1728 par l’architecte Jacques Gabrie lV, cousin de Hardouin Mansart et futur premier architecte du roi, et par son fils Ange Gabriel à partir de 1745. Cet ensemble architectural, exemple idéal et original de place royale destinée à servir d’écrin à la statue équestre du roi de France, est constitué de deux grands édifices bâtis à l’angle du quai et reliés par des pans coupés à deux façades encadrant un hôtel central isolé sur trois cotés. C’est une architecture à la française avec au rez-de-chaussée de hautes arcades englobant l’entresol, deux étages, un attique, un entablement et des combles brisés recouverts d’ardoises. Les façades sont flanquées d’un ordre colossal de pilastres pour les bâtiments, d’un ordre colossal de colonnes pour les pavillons d’angle et le pavillon central. Les deux frontons de la Douane, ancien hôtel des Fermes, ont été sculptés par Van der Woort. Les deux frontons, à l’angle de la place et du quai, sont l’œuvre de Claude Francin. La fontaine des « Trois Grâces » en bronze et en marbre qui orne le centre de la place est l’œuvre de Alphonse Gumery assisté du sculpteur Amédée Jouandot d’après les dessins de Ludovico Visconti. Inaugurée en 1869, elle remplace une statue équestre en bronze de Louis XV, chef d’œuvre de Jean-Baptiste Lemoine inaugurée 1743 et fondue au moment de la Révolution. Les trois Grâces, filles de Zeus portaient les noms de Thalie, Aglaé et Euphrosyne.

Avez-vous déjà prêté attention à toutes les rues portant le nom d’animaux et levé les yeux sur les façades pour prendre le temps de voir tous ces animaux de pierre ?

Participez à une visite pédestre dans les rues de Bordeaux sur la thématique des animaux. Quelques anecdotes sur les capacités extraordinaires des animaux mais surtout… Il vous faudra trouver des expressions de la vie quotidienne utilisant des noms d’animaux, deviner parfois leur signification ou leur origine…

La visite est conçue de façon ludique. Chaque famille constituera une équipe. Il faudra être muni d’un smartphone par équipe pour participer au quizz en temps réel pendant la visite.



