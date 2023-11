Animation au marché de Noël de Grillon Place de la Bourgade Grillon, 2 décembre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

À l’occasion du Marché de Noël, La Maison Milon met en place un atelier de décoration de Noël au cœur du marché..

2023-12-02 fin : 2023-12-02

Place de la Bourgade

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the Christmas Market, La Maison Milon is setting up a Christmas decoration workshop in the heart of the market.

Para el Mercado de Navidad, La Maison Milon instala un taller de decoración navideña en el corazón del mercado.

Anlässlich des Weihnachtsmarkts bietet La Maison Milon im Herzen des Markts einen Workshop zur Weihnachtsdekoration an.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes