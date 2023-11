Formation taille des fruitiers Place de la bourbonnaise Château-sur-Allier, 18 novembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Dans le cadre de ses formations, l’association Le Petit Peuple du Bocage et son guide naturaliste vous apprend à tailler vos arbres fruitiers..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

Place de la bourbonnaise

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of its training courses, the association Le Petit Peuple du Bocage and its naturalist guide teach you how to prune your fruit trees.

En el marco de sus cursos de formación, la asociación Le Petit Peuple du Bocage y su guía naturalista le enseñarán a podar sus árboles frutales.

Im Rahmen seiner Schulungen bringt Ihnen der Verein Le Petit Peuple du Bocage und sein naturkundlicher Führer bei, wie Sie Ihre Obstbäume schneiden können.

