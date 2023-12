Calendrier de l’Avant Place de la Bobine Dunières, 4 décembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

Tous les soirs de semaine à 17h ouverture d’un volet du calendrier avec un commentaire ou un conte et à 18h les vendredis, samedis et dimanches.

Tous les vendredis buvette (associations locales)- moment convivial.

Place de la Bobine

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Every weekday evening at 5pm, a section of the calendar opens with a commentary or story, and at 6pm on Fridays, Saturdays and Sundays.

Every Friday refreshment bar (local associations) – a convivial moment

Cada tarde entre semana, a las 17.00 h, se abre una sección del calendario con un comentario o una historia, y a las 18.00 h los viernes, sábados y domingos.

Todos los viernes, bar de refrescos (asociaciones locales): un momento de convivencia

Jeden Abend unter der Woche wird um 17 Uhr ein Teil des Kalenders mit einem Kommentar oder einer Geschichte geöffnet, freitags, samstags und sonntags um 18 Uhr.

Jeden Freitag Getränkeausschank (lokale Vereine) – geselliger Moment

