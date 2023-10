SOUS LE POIDS DES PLUMES – LA COMPAGNIE PYRAMID Place de la Bilange Saumur, 2 juin 2024, Saumur.

À travers la poésie de leurs corps, quatre danseurs qui, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie..

2024-06-02 fin : 2024-06-02 17:05:00. .

Through the poetry of their bodies, four dancers plunge into a dreamlike world where their different life memories collide.

A través de la poesía de sus cuerpos, cuatro bailarines se sumergen en un mundo onírico donde chocan sus diferentes recuerdos de la vida.

Durch die Poesie ihrer Körper tauchen vier Tänzer in eine Traumwelt ein, in der ihre verschiedenen Lebenserinnerungen aufeinanderprallen.

Mise à jour le 2023-10-11